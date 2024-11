Gasparri: "Tassare i colossi della rete, il resto sono discussioni molto provinciali". A FI non piace la proposta leghista di aumentare la pubblicità per la Rai

"Bisogna far pagare chi non paga nulla di tasse ovvero i colossi del web che sono anche presenti come piattaforme, vedi Amazon Prime ed altri"



"Noi siamo per un equilibrio di sistema perché aumentando la raccolta pubblicitaria della Rai ne soffrirebbero i giornali che già sono in grande difficoltà". Con queste parole il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Antonio Tajani sia d'accordo con la proposta della Lega, primo firmatario Stefano Candiani, che prevede l'aumento dell'1% della raccolta pubblicitaria della Rai e il calo del 20% all'anno del canone Rai fino all'azzeramento in cinque anni.



"Bisogna far pagare chi non paga nulla di tasse ovvero i colossi del web che sono anche presenti come piattaforme, vedi Amazon Prime ed altri. Il problema è non farsi massacrare dai colossi della rete. Questo è il problema, il resto sono discussioni molto provinciali e non decisive", conclude Gasparri.



