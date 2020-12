Recovery, siluro di Bellanova a Conte: "Non accetteremo provvedimenti al buio"

A parte il lavoro svolto dagli ufficici del suo ministro, la ministra renziana dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, afferma di essere all'oscuro dei 60 progetti per l'uso del Recovery fund che saranno discussi domani dal Cdm: "Leggo, come tutti, le interviste rilasciate dal presidente Conte. Al momento non so altro, se non che la qualita' dell'azione di governo non si risolve con le dichiarazioni", dice Bellanova intervistata da 'Avvenire'.

I progetti, aggiunge, "non li so e immagino non li sappia nessuno. Non so se altri ministri abbiano la mappa completa dei progetti. Nel primo caso e' grave. Nel secondo sarebbe gravissimo. Non ci puo' essere una maggioranza della maggioranza. Nessuno puo' chiederci di approvare provvedimenti al buio - sottolinea -. Da una settimana chiedo le carte per poter orientare la valutazione, mia e del mio gruppo politico. Non ho ricevuto neanche un rigo. Non si puo' sempre forzare oltre il consentito".