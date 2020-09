Referendum, affluenza 54,22%. "Voto in sicurezza malgrado il Covid"

Quando sono disponibili i dati di 7.726 comuni su 7.903, l'affluenza per il referendum e' del 54,22%. Il dato - provvisorio - e' del ministero dell'Interno. L'affluenza più alta si registra in Valle D'Aosta (75,54%), Trentino Alto Adige (71,24%), Veneto (67,78%), Toscana (65,41%).

Elezioni, Lamorgese: "Si e' votato in sicurezza malgrado il Covid"

"Sono state elezioni particolarmente complesse ma la macchina dello Stato ha fatto fronte a tutte le difficolta' e nonostante il Covid 19 si e' votato in tutta sicurezza". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo in sala stampa al Viminale. "Sono 375 i comuni che hanno trovato seggi alternativi alle sedi scolastiche e' stato avviato un tavolo perche' quanto prima si vada avanti su questa strada per evitare che si debba votare nelle strutture scolastiche".

