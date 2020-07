Regeni, Fico: ”L’Egitto ci ha dato un cazzotto, vogliamo risposte”

Rinnovo la mia vicinanza come quella di tutte le istituzioni alla famiglia Regeni. Ma voglio dire a tutti e alla famiglia che la questione di Giulio Regeni non appartiene solo alla famiglia, appartiene a tutta l'Italia. E' una questione di Stato". Cosi' il presidente della Camera Roberto Fico intervistato dal Tg1. Il caso Regeni "deve appartenere a tutta l'Europa. Dobbiamo fare un lavoro forte e sostanziale tramite i governi e i parlamenti europei per creare una rete che possa risolvere il caso di Giulio in Egitto - e aggiunge - L'incontro fra le procure e' andato malissimo. L'Egitto ha dato un vero e proprio cazzotto in faccia all'Italia, a tutti gli italiani, al nostro Stato. Bisogna dare una risposta risoluta e veloce".