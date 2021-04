Riaperture, pressing delle regioni: la prossima settimana cabina di regia

Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del Governo per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attivita' dopo il 20 aprile, sulla base di un'eventuale miglioramento dei dati epidemiologici. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri.

Nel governo c'e' la consapevolezza che venerdi' ci sia stato un rallentamento nella distribuzione dei vaccini ma in questi giorni ci sono state delle interlocuzioni con le Regioni e ora c'e' la convinzione di poter rispettare le scadenze del piano vaccinale, anche grazie alla piattaforma messa a disposizione per le prenotazioni e alle modalita' concordate. "E' il vaccino il passaporto per le riaperture", spiega una fonte dell'esecutivo. Passate le festivita' pasquali le forze politiche che spingono per una ripartenza torneranno all'attacco. In primis Salvini che ha intenzione di incontrare in settimana il presidente del Consiglio Draghi per concordare una programmazione delle riaperture.

E cosi' i presidenti di Regioni che giovedi' chiederanno all'esecutivo di valutare il quadro e di approntare, se dovessero calare i contagi, un calendario per ridare fiato alle attivita' danneggiate anche dall'ultimo lockdown di Pasqua. Si punta al 20 aprile per un cambio di passo. La settimana prossima e' prevista una nuova cabina di regia per esaminare la possibilita' - contenuta gia' nel Dl - di varare una delibera in Cdm per una possibile svolta, anche se l'ala rigorista continua a sottolineare la necessita' di non abbassare la guardia. Del resto il premier mira proprio all'accelerazione del piano dei vaccini per considerare le prossime mosse e anche in conferenza stampa ha ancorato ogni discussione su questo punto ai dati scientifici. Il partito di via Bellerio e' in pressing ma anche Italia viva e Forza Italia chiedono un tagliando in tempi brevi. Il partito azzurro ha individuato la settimana utile - quella tra il 12 e il 19 aprile - per monitorare la situazione, affinche' si possa arrivare in primis all'addio della Dad per le scuole superiori e poi ad alzare le saracinesche di bar e ristoranti.