Russia, Salvini: fake news a dieci giorni dal voto

ELEZIONI: SALVINI, 'MAI CHIESTI O PRESI SOLDI DALLA RUSSIA, UNICA COSA CHE PORTAI FU MASHA E ORSO'

"Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia, l'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni, Masha e orso. Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c'é nulla. Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl. "Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia, italiani, bollette, cartelle esattoriali e lavoro. Chi aiuta la Lega lo fa in Italia, in modo trasparente e spontaneo".

ELEZIONI: SALVINI, 'CONVINCERE INDECISI CON PROPOSTE CONCRETE, QUOTA 41 OBIETTIVO FINALE'

"Come convincere gli indecisi? Con proposte concrete, non la Russia, non il fascismo - che fortunatamente non torna. Ma pensioni, abolire la legge Fornero, che prevede che dal primo gennaio si andrà in pensione a 67 anni, e avviare quota 41". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl. "Perché siamo credibili? Perché lo abbiamo già fatto con quota 100, dando diritto alla pensione a quasi mezzo milione di lavoratori. Quota 41 è l'obiettivo finale - insiste - costa 1,4 milioni di euro che prendiamo dalla riforma del Reddito di cittadinanza che di miliardi ne costa 9: io non lo cancello, perché chi non può lavorare ha diritto che lo Stato lo aiuti, ma tutti quelli che da anni stanno prendendo il Reddito potendo lavorare e rifiutando un'offerta di lavoro, è giusto che perdano qualsiasi privilegio".

ELEZIONI: SALVINI "CON MELONI D'ACCORDO SU TUTTO, STUPITO SU BOLLETTE"

"Rischiano di perdere un milione di posti di lavoro se non ci si muove in fretta. A sinistra, ma purtroppo anche a FdI, dicono che non bisogna fare nuovo debito, ma se rischio di far chiudere aziende e far prendere posti di lavoro è cosa giusta? Per me si". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. "Io con Giorgia vado d'accordo su tutto, ma questa prudenza e su questi ritardi nello stanziare i soldi mi stupisce. È vero che bisogna stare attenti agli equilibri di bilancio, ma è meglio mettere 30 miliardi adesso. Io chiedo: firmiamo insieme questo dl Energia", ha aggiunto.

ELEZIONI: SALVINI "PENSO CHE CENTRODESTRA VINCERÀ NETTAMENTE"

Possibilità di un nuovo governo di larghe intese? "Non finirà così, penso che il centrodestra vincerà abbastanza nettamente. Abbiamo già dato, ho governato con M5S e Pd per due anni, ce l'ha chiesto Mattarella, però governare con Renzi, Di Maio, Speranza e Lamorgese non è stato semplice. Chi sceglie la Lega sceglie chiarezza e non più governi tecnici. Tutti i dati dicono che il centrodestra avrà un'ampia maggioranza sia alla Camera che al Senato", le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. "A me piacerebbe che tanta gente votasse, non per la Lega ma che votasse", ha spiegato.