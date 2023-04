"Sali per un caffè?". Pd, Elly Schlein accetta l'invito di una palermitana

Elly Schlein sale in casa di una palermitana per bere il caffè

“Sali a prendere un caffè”. Pochi minuti dopo la commemorazione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo in via Li Muli, la segretaria del Pd Elly Schlein ha accettato l'invito di una palermitana, Silvana Cusimano, per salire nella sua casa a bere un caffè.

Per diversi minuti, la Schlein si è intrattenuta nell'appartamento della signora, bevendo anche un succo di frutta, per poi affacciarsi al balcone e salutare come si vede dalle foto. “Questa è quella giusta”, ha detto la padrona di casa.

Un siparietto dopo il momento dedicato alla memoria, ma anche un modo per spezzare il tour de force che attende la leader del Pd: oggi farà tappa a Ragusa, Siracusa e Catania per un giro elettorale in vista delle elezioni amministrative, domani invece parteciperà al corteo che si svolgerà a Portella della Ginestra dove, nel 1947, il bandito Salvatore Giuliano e i suoi uomini spararono ai lavoratori che stavano festeggiando il primo maggio causando 11 vittime e molti feriti.