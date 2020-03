Salvini e Meloni attaccano il governo:"Falso che ha chiuso tutto, più serietà"

Coronavirus: Salvini, colpisce a Palermo come a Bergamo - "Il contagio degli ufficiali dei Carabinieri a Palermo dimostra che il virus colpisce a Bergamo come a Palermo, belli e brutti, buoni e cattivi". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb.



Coronavirus: Salvini, dovremo chiedere noi controlli confini - "I controlli ai confini dovremmo chiederli noi. Quando noi sconfiggeremo questo virus, perche' cosi' sara', non e' possibile che chi ora fa finta di niente in Europa e poi, domani, cerchera' di entrare da noi. E no!". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb. "Serve una zona rossa in tutta Europa, non e' possibile che ci sacrifichiamo solo noi italiani", aggiunge.



Coronavirus: Salvini, noi collaborativi ma non complici - "Siamo responsabili, collaborativi e leali ma non vorremmo esser complici di una situazione che sta sfuggendo di mano: ora chiudere tutto tranne le attivita' necessarie". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb. "Siamo sull'orlo del baratro nella terapia intensiva. Quello che diciamo non e' per i voti. Se uno dovesse ragionare cosi' dovrei lasciare altri sbagliare. Ma qua siano ai tanti morti, non abbiamo bollettini di pace ma di guerra. E in guerra non ci sono mezze misure".



Coronavirus: Salvini,italiani ancora non capiscono aperture - "Gli italiani ancora non capiscono chi, dove, quando, aperture o chiusure. Che senso ha tenere aperti negozi vuoti? Gli italiani non vanno dal tabaccaio, in profumeria...Perche' tenere aperti i meccanici, i negozi di elettronica, di sanitari? Aperti gli esercizi essenziali, ma gli altri hanno il diritto di stare a casa. Lo stesso per le fabbriche". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb. "Gli studi professionali sono aperti, gli uffici pubblici pure. Se c'e' la pandemia non e' un'influenzina. Ascoltiamo i tanti imprenditori perche' la scelta non puo' essere di Salvini ma del governo".

Meloni: Governo sia più serio, non è vero che ha chiuso tutto - "Il premier Conte è comparso in TV ad annunciare un provvedimento sensazionale con la 'chiusura di tutte le attività' tranne quelle essenziali e di produzione industriale: per questo ho fatto i complimenti al Governo. Peccato che leggendo il decreto la verità è molto diversa: resta (quasi) tutto aperto". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Chiudono bar e ristoranti (e nemmeno tutti), parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento, gioiellieri e poco più. Restano aperti - ha proseguito - non solo farmacie, supermercati e negozi di alimentari (fornai, pescherie, macellai, pizza al taglio etc) - che è giustissimo - ma anche minimarket di ogni genere, profumerie, tabaccai, negozi per animali, tintorie, foto e ottica, negozi di computer, edicole, benzinai, ferramenta, e tutti gli artigiani (meccanici, falegnami, elettricisti, idraulici etc.). Sono aperti uffici e fabbriche". Secondo la leader di FdI, quindi, "di fatto si tratta solo di una modesta estensione del decreto approvato due giorni fa, forse non c'era bisogno di andare in televisione ad annunciare novità epocali: in questo modo si rischia di creare solo ulteriore caos e sconcerto tra gli italiani. Sono ore difficili, ribadiamo la nostra volontà di collaborare ma chiediamo al Governo più serietà e meno smania mediatica", ha concluso Meloni.