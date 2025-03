Salvini: "Nessuna guerra con Meloni sul rapporto con gli Usa. Retroscena dei giornali come Scherzi a Parte"

Usa, Salvini: “Su mia telefonata con Vance da stampa retroscena inesistenti e surreali”

"I giornali di oggi: 'Salvini chiama Vance perché c'è una guerra con la Meloni a chi fa più telefonate negli Stati Uniti'. È 'Scherzi a parte' non è giornalismo. Io sono vicepresidente del Consiglio e chiamo non dico il mio omologo perché è superiore a me per importanza, per parlare di trasporti. Se c'è un piano da mille miliardi di dollari in investimenti sulla rete ferroviaria e stradale americana, io ho il dovere di fare l'interesse nazionale italiano e di proporre ad aziende italiane di cercare di investire sulla rete infrastrutturale americana. E con chi devo parlare? Lasciamo alla libera stampa italiana esperta in retroscena inesistenti e surreali di fare il suo mestiere". Così il vicepremier Matteo Salvini intervenendo alla scuola di formazione della Lega.

Scuola, Salvini: "Valditara riporta buon senso e lingua italiana"

"Ringrazio il ministro Valditara che riporta il buon senso e la lingua italiana. Giù le mani dalla lingua italiana, dal buon senso, dal rispetto".

Lega, Salvini: "Pace e disarmo. Siamo da parte giusta storia"

“Siamo dalla parte giusta della storia: pace, disarmo, lavoro, famiglia, serenità, benessere. Stanno provando a fermare il vento disperatamente". Così Matteo Salvini ha chiuso il collegamento con l'inaugurazione della decima edizione della scuola politica della Lega. "Vi chiedo di essere costruttori di pace", ha detto Salvini, dicendo di nuovo no agli 800 miliardi dell'Unione europea "da spendere in armi".