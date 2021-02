"Mi sono fatto fare un dossier coi numeri del Ponte di Messina: quanto costa, quanto tempo, quanti posti di lavoro. Sono 100mila posti di lavoro e, se fatto in acciaio, assorbe per quattro anni la produzione dell'Ilva di Taranto. Mi piacerebbe dedicare tutto il mio tempo a questo, non alla polemica con la Boldrini o con Zingaretti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Porta a porta in onda stasera.