Salvini torna al Papeete. Matteo a torso nudo nel "luogo del delitto". FOTO

Stessa spiaggia, stesso mare. Matteo Salvini torna sul luogo "del delitto", il Papeete. E' da questa spiaggia di Milano Marittima che lo scorso anno (sembra un'era geologica fa) il leader della Lega fece saltare il governo gialloverde. D'altronde Salvini lo aveva promesso che sarebbe tornato.

E da cliente affezionato, e' tornato al Papeete Beach, nello stesso luogo della conferenza stampa fra gli ombrelloni dove si concretizzo' la rottura con Conte e il M5s, sia per la vicenda della moto d'acqua della polizia con a bordo il figlio e le polemiche che ne seguirono. Qualche giorno di vacanza, anche in vista di un'estate che, con le elezioni regionali e amministrative fissate per il 20 e 21 settembre, si preannuncia molto impegnativa. In agenda anche l'organizzazione della festa del Carroccio in Romagna ai primi di agosto.

Foto da Instagram