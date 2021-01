Sandra Lonardo (Lady Mastella) attacco duro a Meloni: "Quando eri ministro..."

SANDRA LONARDO, ATTACCO DURISSIMO ALLA MELONI NEL DIBATTITO SULLA FIDUCIA

"Mi sento responsabile e darò il mio voto al governo europeista del presidente Conte". Sandra Lonardo lo ha annunciato in aula al Senato durante il dibattito sulla crisi di governo. La ex senatrice di Forza Italia, da tempo nel gruppo Misto, nel suo intervento ha voluto però anche replicare a Giorgia Meloni che ieri ha parlato "con disprezzo della famiglia Mastella. Voglio ricordare a lei e agli italiani che l'onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo di Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi che resse, dopo il duello di Fini, solo grazie all'apporto di Scilipoti". "Perchè non si dimise? - chiede Lonardo - Perchè non ebbe crisi di coscienza? Perchè non fece l'eroina dicendo No a voti che arrivavano dall'altra parte? Che doppiezza morale, una doppiezza e un livore immorale. Per dirla con Totò: ma ci faccia il piacere".

La senatrice Lonardo ha anche riferito nel suo preambolo che "Un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità, lo stesso mostrato da Salvini e Renzi in altri momenti, fa scelte non di avallo alla forma di governo ma di amore per il paese e si grida allo scandalo" ma "c'è una differenza: la mia responsabilità non chiede nulla in cambio e non chiederà nulla. Oggi questo paese richiede da chi lo ama non crisi di governo ma slanci generosi e governabilità. Per queste ragioni mi sento responsabile, costruttrice, e darò il mio voto al governo europeista del presidente Conte", ha concluso la Lonardo.