Sardine al Nazareno, flirt con Zinga. Progetto Piazza Grande al congresso o...

"Abbiamo capito che il Pd e' un arcipelago di correnti: usciamo di qui piu' che come sardine, come salmoni". Cosi' Jasmine Corallo al termine degli incontri della delegazione delle Sardine nella sede del Pd, al Nazareno. "Noi abbiamo constatato che il Pd e' in un pantano incredibile per colpa di correntismi e renzismi che non smettono di caratterizzare questo partito", ha aggiunto Lorenzo Donnoli, al suo fianco, insieme a Mattia Santori. "Siamo stati ascoltati dalla presidente Cuppi che e' slegata dalle correnti e ha creduto nel progetto di allargamento di Piazza Grande - ha continuato Donnoli -. Siamo stati rassicurati. Noi vorremmo allargare ad altre forze della societa' civile e partitiche che non siano solo il Pd. E' ovvio che ci vuole un impegno a non ricascare nella stessa ricetta diabolica renziana e liberista che ci ha fatti arrivare al punto in cui siamo".

Pd: Zingaretti, Sardine? Conferma noi grande forza democratica

Il fatto che le Sardine "siamo mobilitate conferma che il Pd e' una grande forza della democrazia italiana". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del centro vaccinale alla stazione Termini di Roma.