Scuola, Valditara: "I prof aggrediti saranno difesi da avvocati dello Stato"

Scuola, Valditara: "Bisogna fermare tutta questa violenza"

Il ministro della Scuola e del Merito Giuseppe Valditara, annuncia una novità importante a sostegno dei professori e contro il sempre più dilagante fenomeno del bullismo che li vede vittime di episodi di violenza, fisica ma anche verbale e comportamentale. Il Ministero - si legge su Repubblica - "richiederà l’intervento dell’Avvocatura per assicurare la difesa del personale della scuola nelle sedi civili e penali ai sensi del regio decreto 1611 del 1933". La decisione di garantire assistenza ai prof — ha spiegato Valditara nella circolare — si è resa necessaria e urgente a causa del "recente allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico". Ovvio che il ministro pensi al caso di Rovigo e della prof colpita con un fucile ad aria compressa durante la lezione in classe.

Una vera e propria statistica dei casi di bullismo contro i professori — fanno sapere dal ministero e lo riporta Repubblica — per ora non esiste ma la possibilità di fare domanda agli uffici di Viale Trastevere — attraverso gli uffici scolastici regionali — per il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato aiuterà anche a monitorare il fenomeno e gli episodi dividendoli per gravità. La richiesta di aiutare gli insegnanti e il personale in caso di ricorso alla giustizia, garantendo il patrocinio gratuito, era stata avanzata dai sindacati. La rivendica la Gilda con il coordinare Rino Di Meglio: "Finalmente qualcosa si muove per le aggressioni ai docenti. Apprendo che il ministro Valditara ha fatto propria la nostra richiesta. Spero che la cosa si concretizzi rapidamente".