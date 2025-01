Regioni, gli italiani con Zaia e De Luca. Via il vincolo del doppio mandato

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia si conferma sopra il 30%



Il 67,7% degli italiani vuole che venga cancellato il vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione consentendo a Luca Zaia e a Vincenzo De Luca di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali in Veneto e in Campania. Favorevole allo stop alla ricandidatura solo il 32,3% degli italiani. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia si conferma sopra il 30%, testa a testa Lega-Forza Italia. Pd e M5S in calo, in leggero rialzo Alleanza Verdi Sinistra.