Archiviazione per il leghista Armando Siri. "Si chiude un lungo calvario"

La gip di Milano, Sonia Mancini, ha archiviato in accoglimento della richiesta della procura, l'indagine nei confronti dell'ex senatore della Lega, Armando Siri, oggi consigliere del vicepremier Matteo Salvini, indagato per dei presunti episodi di finanziamento illecito legati due prestiti senza garanzie erogati dalla Banca commerciale agricola di San Marino a lui e a una societa' TF holding, a lui riconducibile, da 750 mila euro e 600 mila erano stati rilevati dall'Aif, l'Agenzia di informazione finanziaria della Bankitalia. L'inchiesta, coordinata all'epoca dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro (ora in servizio all'Eppo), era stata definita nel giugno del 2021 con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. A distanza di due anni, nel giugno del 2024, il pm Nicola Rossato, che nel frattempo aveva ereditato il fascicolo, si era deciso per la richiesta di archiviazione.

Siri: si chiude lungo calvario. Non ho mai perso la fiducia - "Con il decreto di archiviazione si chiude finalmente un lungo calvario giudiziario, politico, mediatico e umano durato sei anni. E' una decisione che restituisce serenita' e conferma l'esistenza di magistrati indipendenti e imparziali, capaci di distinguere la verita' dalle accuse infondate: una boccata d'ossigeno per chi crede in una giustizia libera da pressioni e strumentalizzazioni politiche". Cosi' Armando Siri, Consigliere per le Politiche Economiche del vicepremier Matteo Salvini, responsabile dei dipartimenti Lega e direttore della Scuola di formazione politica del partito, commenta il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Milano in merito all'inchiesta giudiziaria avviata nel 2019 dalla procura di Milano sul mutuo erogato dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino. "Tuttavia - prosegue - resta l'amarezza per una vicenda che si e' protratta tanto a lungo e sulla quale purtroppo, come spesso accade in questi casi, alcuni si sono accaniti con ferocia e cattiveria spaventose. Ho potuto affrontare tutto questo grazie all'integrita' della mia coscienza, al sostegno degli affetti piu' cari, l'amicizia e la stima di chi mi conosce davvero, e non per 'sentito dire'. A loro va il mio ringraziamento piu' grande. Tra questi, rivolgo un pensiero speciale a Matteo Salvini, che mai per un solo minuto mi ha fatto mancare la sua vicinanza umana e il suo sostegno politico concreto. Avanti sempre, con il rispetto e il garbo che si devono a una Giustizia che si celebra nelle Aule dei Tribunali e non sui giornali o nella pubblica piazza".

Archiviata inchiesta su Siri, Salvini: altro fallimento giustizia politica - "Felice per Armando e per la Lega, altra inchiesta strillata per mesi sui giornali e finita in nulla, altri soldi pubblici sprecati, altro fallimento di una 'giustizia' che ha invaso il campo della politica". Così Matteo Salvini commenta l'archiviazione dell'inchiesta su Armando Siri per le accuse di finanziamento illecito ai partiti e presentazione di dichiarazione infedele.



