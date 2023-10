Giambruno, solidarietà bipartisan a Meloni. Calenda: "Vicenda sconcia"

Conte: "Qui vorrei esprimere solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre"

"Siamo al tuo fianco, Giorgia".

È quanto pubblicato da Fratelli d'Italia sui profili social, con una foto della premier e leader del partito Giorgia Meloni, che ha annunciato sui social la fine della relazione con il compagno Andrea Giambruno. Sulla foto c'è anche un altro messaggio d'incoraggiamento: "Forza Giorgia".

Solidarietà a Giorgia Meloni è giunta dal mondo politico. "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia ed il mio sostegno. Avanti a testa alta!", scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

"Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte", scrive Laura Ravetto, deputata della Lega

Solidarietà alla premier è stata espressa anche dal leader di Azione, Carlo Calenda: "Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia - afferma -. L'uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale. Io sono un avversario di Giorgia Meloni - aggiunge ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto".

"Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto", scrive sui social Rita dalla Chiesa.

"Giorgia ti abbraccio" , ha scritto questa mattina su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Qui vorrei esprimere solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre", ha detto Giuseppe Conte leader del M5S.

"Non so dire se ci sia una regia politica, spero che non sia così. Io credo che si debba tornare al principio fondamentale che la vita delle persone, gli aspetti più intimi e delicati debbano rimanere in un ambito separato dalla sfera pubblica ed estremamente riservato. La politica non dovrebbe mai scendere su questo terreno ma restare sulle grandi questioni", afferma il presidente del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe del Senato Enrico Borghi.

Su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi: "Chiedo ai politici di maggioranza di astenersi da ora in poi dal fare a chiunque la morale sulla famiglia tradizionale, un feticcio ideologico che nemmeno loro stessi riescono a onorare. Una cosa è certa: le parole e gli atteggiamenti di Giambruno sono l'emblema della cultura machista che ancora oggi dilaga. Ora torniamo a occuparci di manovra, Medio Oriente e Ucraina", conclude Magi.

"Alla premier Giorgia Meloni desidero esprimere massimo rispetto e solidarietà rispetto a ciò che le è accaduto", scrive su X il portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli. "In merito alle dichiarazioni della premier - prosegue - visto che tutto questo è partito da Mediaset, chi vuole indebolirla e perché? La presidente del consiglio, per il ruolo che riveste, dovrebbe dare una risposta".