FdI: Giambruno? Nessun siluro Mediaset. Anzi, hanno fatto un favore a Meloni

La lettura più ovvia della vicenda della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è che dietro ci sia una manovra di Mediaset, quindi dei figli di Silvio Berlusconi (magari d'accordo con i vertici di Forza Italia), per indebolire la presidente del Consiglio. D'altronde quei fuori-onda usciti in prima serata su Striscia la Notizia, programma visto quotidianamente da milioni e milioni di persone, sono stati imbarazzanti (a dir poco), sia per lui sia per la premier. Ovviamente ottenere una dichiarazione on the record da esponenti di Fratelli d'Italia è praticamente impossibile. La risposta è sempre la stessa: "Affari personali, nessun commento".



Ma, a microfono spento, più di un maggiorente del partito di maggioranza relativa e diversi colonnelli molto vicini alla presidente del Consiglio fanno una riflessione differente e danno una chiave di lettura diversa di quanto è accaduto in questi giorni con l'epilogo di questa mattina con il post sui social di Meloni che annuncia la separazione da Giambruno. In molti in FdI consigliano di leggere bene questa frase: "Le nostre strade si sono divise da tempo". Traduzione: non sono stati i fuori-onda di Striscia a far finire la relazione. E quindi? "Forse le hanno fatto un favore...", sottolineano fonti meloniane.



Il ragionamento che fanno nel partito della premier è che la storia d'amore fosse ormai finita da tempo e che servisse a Meloni un modo per farla terminare ufficialmente, magari - osservano sempre da FdI - "prima che uscisse dell'altro, non necessariamente su Striscia e su Mediaset". In sostanza, la tesi è che le televisioni dei figli di Berlusconi avrebbero dato alla presidente del Consiglio un modo, una scusa, per liberarsi di un compagno con il quale, come scrive lei stessa sui social, le strade erano "divise da tempo". Politicamente, ragionano fonti sia di Fratelli d'Italia sia di Forza Italia, non ci sarebbe alcun motivo per fare una guerra alla premier.



Anzi, gli azzurri sono molto soddisfatti per l'eliminazione nella Legge di Bilancio della tassa sulle successioni, anche se parziale e minima, come chiesto con una telefonata da Tajani a Meloni poco prima del Consiglio dei ministri di lunedì mattina. E quindi il clima "è ottimo" tra i due partiti. Anche per questi motivi, strettamente politici, in Fratelli d'Italia sono convinti che quella su Giambruno non sia una manovra ostile contro il capo del governo, per niente. Anzi, "le hanno fatto un favore e lei ne esce alla grande", spiega ad Affaritaliani.it un big di destra al fianco di Meloni da tantissimi anni.