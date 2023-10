Cacciari: "Giambruno impresentabile. Meloni ora guadagnerà voti". Intervista

"Non ha alcun senso parlare di politica italiana con le catastrofi che ci sono nel mondo e che stanno per travolgere tutti"

Massimo Cacciari apprende da Affaritaliani.it della decisione di Giorgia Meloni di lasciare Andrea Giambruno dopo i fuorionda di Striscia la Notizia e la sua reazione è stizzita: "Chissenefrega!". Ma come, chiediamo, si tratta della presidente del Consiglio, ci faccia un commento, anche politico. Risposta: "Forse non ha capito, non me ne frega un bel niente. Anzi, mi meraviglio che un giornalista mi chiami per pormi una domanda così stupida".

Poi il filosofo ed ex sindaco di Venezia, alle domande insistenti di Affaritaliani.it, sottolinea: "La politica ovviamente non c'entra niente. E comunque tutto ciò che succede in Italia è del tutto ininfluente, non conta assolutamente nulla. Non ha alcun senso parlare di politica italiana con le catastrofi che ci sono nel mondo e che stanno per travolgere tutti".

D'accordo, ma torniamo a Meloni-Giambruno. La premier perderà o guadagnerà voti da questa separazione? "Può darsi che prenda qualche voto in più - risponde Cacciari - visto che lui è un personaggio decisamente impresentabile. Questa separazione può fare gioco a Meloni". C'è anche una bambina piccola di mezzo... "I bambini sono sempre innocenti, tanti auguri alla bambina, di cuore". E poi la chiosa finale: "Ripeto per l'ennesima volta, di questa notizia non me ne frega assolutamente niente. Tanti saluti".