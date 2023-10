Meloni chiama Tajani, FI fa saltare l'aumento della tassa di successione

Manovra, il tentativo fallito di Meloni di aumentare una tassa. Tajani irremovibile

Il governo aveva disperato bisogno di fondi per finanziare la manovra e la premier, prima di presentare la legge di Bilancio, ha provato a percorrere diverse strade. Spunta anche - riporta Repubblica - un tentativo di convincere Forza Italia a cedere su un punto che era molto caro all'ex leader Berlusconi: la tassa di successione. Meloni ipotizzava di aumentare l'aliquota, ma su questo tema Tajani è stato irremovibile. È domenica pomeriggio. Mancano poche ore al Consiglio dei ministri sulla manovra convocato a Palazzo Chigi per l’indomani mattina.

Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sentono al telefono. "Un’interlocuzione breve ma necessaria", spiegano fonti di governo. La premier chiede al suo vice, in quota Forza Italia, se l’aumento della tassa di successione, spuntato in un decreto collegato alla Finanziaria, è un’opzione percorribile. Il ministro degli Esteri non ci pensa neanche un attimo, netto "no" alla richiesta. Così salta l'aumento dell'aliquota.