Sondaggi elezioni comunali, trema il Centrodestra. Vincerà la continuità

Elezioni comunali sondaggi. Non ci sono numeri ufficiali sulle elezioni amministrative di ottobre, mancando quasi ovunque i candidati, ma i sondaggisti segnalano almeno per la grandi città una certa tendenza a riconfermare gli uscenti.



Se così fosse, Virginia Raggi potrebbe quantomeno andare al ballottaggio e Giuseppe Sala avrebbe la rielezione in tasca. A Torino e a Napoli, invece, battaglia apertissima e probabili colpi di scena. A Bologna Pd avanti e favorito, ma il Centrodestra non è spacciato.