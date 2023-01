Sondaggi: Fdi frena la corsa, impennata del M5s al 18,2%. Salgono Fi e Lega

Sondaggi, il consenso per Meloni e il governo scende di 5 e 3 punti

Il governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni è in carica ormai da quattro mesi e nell'elettorato di centrodestra si manifestano i primi campanelli d'allarme in termine di consensi. Il mese di gennaio fa segnare per la prima volta una flessione del gradimento per l’operato dell'esecutivo e della premier: i voti positivi, pur continuando a prevalere, fanno registrare - si legge sul sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera - un calo di tre punti rispetto al mese di dicembre, quelli negativi aumentano rispettivamente di due e cinque punti. L’indice di gradimento (come sempre calcolato mettendo in rapporto i giudizi positivi con quelli negativi, escludendo coloro che non si esprimono), si attesta al 51 per l’esecutivo (-3) e a 53 per Giorgia Meloni (-5), riportandosi sui valori di inizio mandato.

Tutto ciò si riflette anche sugli orientamenti di voto dato che, dopo la forte crescita dei mesi scorsi Fratelli d’Italia, pur confermandosi largamente il primo partito con il 30,5%, fa registrare un calo (-1,2). Si registra, invece, - prosegue il Corriere - una ripresa della Lega che raggiunge l’8,3% (+0,5%) e si avvicina al risultato delle politiche, e di Forza Italia che sale al 6,8% (+0,6%). Nel campo dell’opposizione il M5s consolida il secondo posto portandosi al 18,2% (+0,6%), un risultato che mancava dall’autunno del 2020. A seguire il Pd che, a seguito del dibattito pre-congressuale, sembra aver arrestato il trend negativo degli ultimi mesi attestandosi al 16,4%, quindi il Terzo polo con il 7,1% e l’Alleanza Verdi, Sinistra italiana e Reti civiche con il 4,1%. In aumento di due punti l’area dell’astensione e dell’indecisione che tocca oltre due italiani su cinque (41,2%).