Sondaggi Lombardia, Majorino già al 30%. Con l'appoggio di Moratti può vincere

Sondaggi Lombardia, Fontana è davanti ma la sfida è aperta

Le elezioni Regionali in Lombardia si avvicinano e a contendersi la poltrona saranno in tre. Ma dal primo vero sondaggio - commissariato dal Fatto Quotidiano a Izi - emerge un dato difficile da immaginare fino a qualche giorno fa, la partita è aperta, molto più di quanto si pensasse. La rilevazione, seppur con un quadro incompleto e a diverse settimane dal voto, non è da sottovalutare perché è la prima dopo l’investitura di Pierfrancesco Majorino come candidato del centrosinistra. E proprio il prescelto dal Pd - stando al rilevamento di Izi - sarebbe già al 29,8%, non un distacco abissale dal favorito, il governatore uscente Attilio Fontana sostenuto dal centrodestra, che è dato al 45,2%. Ma resta l'incognita relativa a Letizia Moratti, candidata con il Terzo Polo e indicata al 13,2%.

In caso di un'alleanza con Majorino, ipotesi alla quale sta lavorando il sindaco di Milano Beppe Sala, la partita diventerebbe ancora più aperta, ci sarebbe un vero e proprio testa a testa tra i due contendenti. Altri sondaggi, come quello che cita Dagospia, presenterebbero addirittura una situazione ancora più incerta, con tutti e tre i candidati in piena corsa per la prestigiosa poltrona di governatore della Lombardia. Al momento però, il favorito è Fontana, grazie al sostegno di FdI, indicato al 31%, che doppia addirittura la Lega: 15,8%. Molti dei voti di Forza Italia, invece, starebbero andando in direzione della Moratti. La partita è aperta.