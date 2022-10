Sondaggi: Meloni cresce ancora. Crollano FI, Lega e Pd. Bene M5S e Terzo Polo

Fratelli d'Italia ancora più in alto nei sondaggi, a discapito di Forza Italia e Lega

Nonostante l’inizio decisamente tormentato della nuova maggioranza, cresce la popolarità di Giorgia Meloni. FdI, dopo il trionfo del 25 settembre, sale ancora nel gradimento degli italiani, mentre Forza Italia, Lega e Pd proseguono la parabola discendente.

Il dato emerge dalla supermedia di YouTrend, che vede FdI salire al 26,7% (+0,7%) e il Movimento 5 Stelle che recupera oltre un punto, portandosi al 16,7%. Il partito di Meloni sottrae consensi alle altre forze del centrodestra: la Lega perde lo 0,7% e Forza Italia lo 0,3%. Continua la crisi del Pd, sotto di un punto percentuale, mentre +Europa recupera terreno e scompare Impegno Civico.

Cresce il Terzo Polo, che scavalca Forza Italia, tormentato dal caso-Ronzulli. Secondo i rumors, la pretesa di un ruolo di peso per la fedelissima del Cavaliere avrebbe indispettito sia alcuni parlamentari forzisti che i figli di Silvio Berlusconi. Nella ricostruzione del Domani, si parla di un tentativo per “convincere Licia Ronzulli al passo indietro”. L’ex europarlamentare è indicata come l’ispiratrice della manovra (fallita) sull’elezione di La Russa, che avrebbe dovuto certificare il peso di Forza Italia e invece ha prodotto un’evidente sconfitta politica.

In particolare, Marina Berlusconi avrebbe avvertito il padre che Giorgia Meloni avrebbe trovato “altrove” i voti per La Russa. Non a caso, uscendo dal Senato Berlusconi ha dichiarato indispettito: “Lo sapevamo che Renzi lo avrebbe votato” (circostanza, peraltro, ostinatamente negata dal leader di Italia Viva).