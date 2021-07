Sondaggi, numeri choc dopo la lite Conte-Grillo. Tutto cambiato

In attesa di capire se andrà in porto la mediazione portata avanti soprattutto da Luigi Di Maio e Roberto Fico per trovare un'intesa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte i sondaggi parlano chiaro. Molto chiaro. Secondo l'ultima rilevazione di Termometro Politico, l'eventuale partito di Conte avrebbe un bacino potenziale del 25,2% ma i voti certi sarebbero già il 15,5%.

Intanto cala di poco al 55,7% la fiducia degli italiani nel premier Mario Draghi. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega stabile al 21,8% mentre Pd e Fratelli d'Italia si equivalgono (19,6%). Perde terreno il Movimento 5 Stelle che cala al 15,4% (quindi al di sotto del valore attuale dell'eventuale partito di Conte che ancora non esiste). Giù anche Forza Italia sondata al 5,9%. La Sinistra (3,4%) è davanti ad Azione risalita sopra il 3%. Italia Viva è ancora sotto la soglia di sbarramento del 3%. I Verdi salgono all'1,8% mentre +Europa resta ferma all'1,6%. Chiude il Partito Comunista con l'1%.





Nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.200 interviste raccolte tra 29 giugno e il 1 luglio 2021.