Sondaggio elezioni Napoli, lontana la vittoria di Manfredi al primo turno

IL SONDAGGIO SULLE ELEZIONI COMUNALI A NAPOLI: LE TABELLE



COMUNALI NAPOLI: MANFREDI LONTANA LA VITTORIA AL PRIMO TURNO. CLEMENTE - MARESCA TESTA A TESTA PER IL BALLOTAGGIO – ULTIMO IN CODA BASSOLINO

IL COMMENTO DI ROBERTO BALDASSARI

DALL'ULTIMO SONDAGGIO REALIZZATO IN ESCLUSIVA PER AFFARI ITALIANI SULLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI DI NAPOLI EMERGE UN QUADRO QUANTO MAI INCERTO CHE VEDE IN TESTA LE'X MINISTRO MANFREDI (CANDIDATO PD E 5 STELLE ) CON UN AMPIO MARGINE SULLA SECONDA E TERZA POSIZIONE, RISPETTIVAMENTE OCCUPATE DA MARESCA (CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA) E CLEMENTE (LISTA ALESSANDRA CLEMENTE SINDACO); CHIUDE IL QUARTETTO DEI “BIG” CANDIDATI-SINDACO LE'X SINDACO DI NAPOLI BASSOLINO CHE, SEPPUR IN RECUPERO, APPARE LONTANO DAL POSSIBILE BALLOTAGGIO.

PROPRIO I VOTI “DRENATI” DA BASSOLINO SEMBRANO NON PERMETTERE A MANFREDI DI VINCERE AL PRIMO TURNO.

APERTISSIMA E SUL FILO DI LANA LA CORSA PER LA SECONDA POSIZIONE: SE DA UNA PARTE IL CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA CATELLO MARESCA NONOSTANTE L'INVESTITURA UFFICIALE SEMBRA NON MIETERE AMPI CONSENSI QUANTO POTREBBE, DALL'ALTRA L'EX ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, AL PATRIMONIO E AI GIOVANI ALESSANDRA CLEMENTE - UNICA RAPPRESENTATE DELLE QUOTE ROSA IN QUESTA CORSA PARTENOPEA ALLE COMUNALI 2021 CON LA LISTA ALESSANDRA CLEMENTE, SEMBRA IN GRADO DI INSEDIARE LA SECONDA POSIZIONE.

A LIVELLO GENERALE CRESCE DI OLTRE 7 PUNTI PERCENTUALI IL LIVELLO DI COLORO CHE SONO INFORMATI DELL'IMMINENTE TORNATA ELETTORALE E DEL 2% LA STIMA DELL AFFLUENZA.

ANALIZZANDO I LIVELLI DI FIDUCIA DEI CANDIDATI è INTERESSANTE NOTARE COME IN PRIMA POSIZIONE, SEPPUR IN LIEVE CALO TROVIAMO GAETANO MANFREDI SEGUITO DA ALESSANDRA CLEMENTE CHE TOCCA QUOTA 44,4%, OLTRE DUE PUNTI IN PIU RISPETTO A GAETANO MARESCA, MENTRE ANTONIO BASSOLINO SI FERMA A QUOTA 31,6%.

CAPITOLO BALLOTTAGGIO.

DALL'ANALISI DEI POSSIBILI TESTA A TESTA SI CONFERMA LA TENDENZA DELLA RIVELAZIONE DI GIUGNO CHE VEDE IN ALESSANDRA CLEMENTE UNICA POSSIBILE CANDIDATA IN GRADO DI INSEDIARE LA VITTORIA DI GAETANO MANFREDI CHE, COMPLICE LA CRESCITA DI BASSOLINO, RISCHIA DI AVERE DEI “COMPITI PER LE VACANZE” PIU' IMPEGNATIVI E INSIDIOSI DEL PREVISTO.