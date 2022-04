Guerra, Putin batte Draghi 98 a 2% tra gli italiani? Due possibilità...

Sul risultato del sondaggio, le possibilità sono solo due...

Se avessi letto l'articolo di alcuni giorni fa di un certo PD, relativo a un sondaggio in corso su Affaritaliani, con risultato così clamoroso da essere incredibile, avrei concluso "Ma questo PD è proprio un tonto abboccone!"

Sondaggio così presentato:

Mosca: la posizione dell'Italia sulle sanzioni alla Russia è "indecente". Con chi stai? Chi preferisci DRAGHI o PUTIN?

Neanche se l'avesse pilotato Putin in persona, tramite i suoi preparatissimi pirati informatici, avrebbe fatto mettere un risultato così sproporzionato da essere incredibile! Suvvia, per salvare la faccia e dare un minimo di credibilità al risultato del sondaggio, Putin stesso avrebbe fatto mettere che so ... un 50,01 % per l'attuale Salvatore della nave Italia, stile Schettino e un 49,99 % per Putin! Risultato già eclatante, visto il confronto di Mr M'Illumino d'Incenso, un genio, con un macellaio! Ma chi volete che creda veritiero l'assurdo e umiliante 1,62 % di preferenze per il nostro Genio? Un altro "elevato" che dimostrerà, lasciando l'Italia in casini assai peggiori di quelli che doveva eliminare, il suo innato talento nel saltare dal bidone della mancata Presidenza della Repubblica, alla poltrona di Segretario Generale della NATO! Niente male, come consolazione! Un finanziere, in pratica, nato per... la NATO. Da Roma in giù, tutti a dire "Ma che c'azzecca?" Ci azzecca, ci azzecca! Uno che dice come Biden "Putin ha da mori', whatever it takes!" è uno che esegue gli ordini del vero Capo Nato, prima che parli!



E, comunque, è la vita ed è la vita in Italia in particolare, bellezze! Perché che ci azzeccava, sempre lui, come Presidente della Repubblica? Esattamente, come Conte a improvvisarsi Presidente del Consiglio! Ci vuole una bella faccia tosta e una presunzione iperbolica, che straborda da Mattarella, per pensare di prendere un pinco pallino qualsiasi, ancorché gonfiato dalla pochezza degli amici (vero, Bonafede? ...) e credere che non possa combinare che casini, come sta giustamente spiegando il più che vispo Renzi, dicendo "Conte ha sbagliato per inesperienza: non conosceva le regole e voleva salvare la poltrona." Nessuno lo conosceva, nessuno sapeva cosa pensasse di fare e ora, di fronte alla domanda "Stai con Macron o la Le Pen?", ha fatto perdere le staffe anche alla Gruber. Coi suoi discorsi oleosi e contorti, il caro avvocato del popolo (che lo vota), messo alle strette, ha dimostrato d'essere un "comunicatore" che si spezza, ma non si spiega! La sua oratoria prolissa, oleosa, civettuola grondante narcisismo da incontenibile auto piacione, da incantatore e ipnotizzatore di serpenti, non ha funzionato con quel velenoso serpente umano che riesce a essere la Gruber che, alla fine del vaniloquio, l'ha così fulminato "Lei è totalmente ambiguo!" Lui non si spiega, ma si è capito lo stesso, e immediatamente, che tipo fosse: precursore e maestro del divo Zelensky, nell'auto promozione anche televisiva. Ricordiamoci che fu richiamato (cazziato) da Matterella per le 18 volte apparso in TV in un solo giorno. A Mattarella non rimase, per gelosia e vanagloria, che fare peggio di lui.

Quando poi Fedez, in una delle sue arringhe, riferendosi al suo comizio a Cosenza, lo attaccò personalmente, accusando lui e la politica d'essere responsabili delle sofferenze del settore degli artisti, usando il solito linguaggio "felpato" (tipo "le nostre non sono stronzate" e voi "fate cagare"), l'avvocato del popolo si precipitò a far trasmettere nei TG, il suo intervento riparatore "Fedez mi rivolgo a te e agli artisti che come te stanno patendo le restrizioni. Dobbiamo portare la capienza (?) dall'80 al 100 % e al più presto!" Infatti, al più presto, arrivarono tempi ancora peggiori.

Divagazioni? No, perché, tornando al risultato del sondaggio, le possibilità sono solo due: