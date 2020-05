"Stiamo riempiendo gli italiani di soldi". Bufera sulle parole di Tridico,Inps

"Se a gennaio qualcuno mi avesse detto che oggi avremmo gestito 26 miliardi di euro (oltre ai 10 del decreto Cura Italia), riuscendo a coprire 18 milioni di persone (e 11 milioni di persone nel decreto Cura Italia), io lo avrei scambiato per un matto. Invece è esattamente quello che stiamo facendo". A dirlo in un'intervista a Tpi è il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico secondo cui l'INPS sta riempiendo gli italiani di soldi.

Coronavirus, Gelmini: Tridico marziano, sue parole presa in giro - "Secondo il marziano Tridico l’Inps “sta riempiendo gli italiani di soldi”. Affermazioni che suonano come una presa in giro per i milioni di italiani, lavoratori e professionisti, che ancora aspettano bonus e cassa integrazione. Contare fino a 10 prima di parlare e dire sciocchezze". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



Coronavirus, Bernini(Fi): Tridico eviti trionfalismi per rispetto di chi soffre - "Per rispetto ai milioni di cittadini che non hanno ancora visto un euro dei sussidi promessi dal governo, il presidente Tridico dovrebbe astenersi da dichiarazioni trionfalistiche come quella di oggi, secondo cui l’Inps “sta riempiendo gli italiani di soldi”. Con un Paese in grande sofferenza, con troppi imprenditori che hanno dovuto anticipare la cassa integrazione, con lavoratori autonomi che non hanno visto nemmeno 600 euro perché il sito Inps è andato in tilt, e non certo per colpa dei fantomatici hackers evocati proprio da Tridico, servirebbero almeno compostezza e buonsenso, visto che l’autocritica non è contemplata nel manuale grillino". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Coronavirus, D'Attis (Fi): Da Tridico offese agli italiani, si scusi - “Affermare che Inps sta riempiendo gli italiani è un’offesa ai milioni di cittadini che dopo due mesi sono ancora in attesa della cassa integrazione, ai lavoratori autonomi che ancora non hanno ricevuto il bonus, a coloro che non vedranno mai a causa di norme pensate male e scritte peggio. Ma è anche un’offesa al buon senso. Il presidente Tridico si alzi dalla poltrona su cui è comodamente seduto, esca dal palazzo per toccare con mano la realtà: poi torni in ufficio e scriva una lettera di scusa agli italiani. È il minimo che possa fare”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis, commentando un’intervista al presidente di Inps Pasquale Tridico.

Inps, De Vecchis (Lega): da Tridico numeri a caso - "Le dichiarazioni del presidente dell'Inps, rilasciate stamani alla stampa, suonano come una beffa per tanti cittadini e per le loro famiglie: altro che 'italiani riempiti di soldi'; lo sa, Tridico, che sono tantissimi i connazionali che ancora non hanno percepito alcun tipo di sussidio? Tridico ripete la lezioncina che ha provato a farci anche la settimana scorsa durante la sua audizione in Senato: numeri a caso che vorrebbero essere la conferma della 'potenza di fuoco' di un governo in grande ritardo e che invece suonano come una giustificazione ad errori e inadempienze. Cerchi Tridico, e alla svelta, di dare certezze e sostegno ai tanti italiani che li attendono; se non ne è capace può rassegnare le dimissioni: la sua gestione non mancherà a nessuno". Così il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro a Palazzo Madama.