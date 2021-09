Suppletive Siena, Renzi vota Letta. Poi spara su Conte, Salvini e Meloni

Siena, Renzi: Voterei Letta, scelta giusta correre senza simbolo Pd - "Secondo me Letta vince: se fossi un senese lo voterei. Un fiorentino che dice a un senese di votare un pisano è una cosa contro natura, ma se fossi un senese voterei Letta" . Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'L'Aria che tira' su La7. "Giusto non presentarsi col simbolo del Pd? Ha fatto una cosa logica perché non è solo il candidato del Pd, lo appoggiamo anche noi, ha fatto una cosa giusta e non mi sento di attaccarlo. Naturalmente se lo avessi fatto io mi avrebbero massacrato...".

Governo, Renzi: Salvini non uscirà mai, ha paura - "Io penso che Salvini non uscirà mai dal governo perché lui per primo ha paura ad uscire. Tutti si stanno accorgendo che con Draghi le cose vanno meglio, e quindi Salvini come Letta e gli altri preferiscono essere a favore di Draghi. Si sono convinti tutti". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'L'Aria che tira' su La7.

Green pass, Renzi: Posizione Salvini-Meloni è assurda - "La posizione di Salvini e Meloni contro il green pass e anche di una parte della sinistra e di qualche sindacalista per me è assurda. Il Green pass ci sta riportando a vivere. Chi è per la libertà è per il green pass". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'L'Aria che tira' su La7.

M5S, Renzi: Non arriverà al 2023, Conte scappa dai seggi - "Io sono sempre stato nel centrosinistra, che ci sia adesso Conte è una novità. Lo ricordiamo bello allegro firmare i decreti Salvini sull'immigrazione. Io penso che il M5S non arriverà al 2023, esplode prima: il 2022 sarà la notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, Conte non regge. Tutti parlano dei sondaggi, ma se Conte davvero avesse avuto la forza che racconta di avere si sarebbe candidato a Primavalle, invece da quel seggio sono scappati". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'L'Aria che tira' su La7.

R.cittadinanza, Renzi: Se non cambia si farà referendum - "Se non ci fosse stata la proposta del referendum oggi nessuno discuterebbe di reddito di cittadinanza. Io raccolgo le firme. Il reddito di cittadinanza prima lo difendevano tutti, adesso non lo difende più nessuno". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'L'Aria che tira' su La7. "Il referendum sul reddito di cittadinanza come una pistola messa sul tavolo? Io la metto sul tavolo, se poi non cambiano si fa il referendum..." aggiunge, ricordando che "Salvini il reddito di cittadinanza lo ha votato. Conte ha detto: io ho firmato i decreti di Salvini, ma ho sbagliato. Sa cosa hanno sbagliato? A fare quel governo che ha combinato tanti di quei danni".

Quirinale, Renzi: Prematuro parlarne, a metà febbraio sapremo come andranno cose - "Draghi sarebbe un bravissimo presidente della Repubblica, come lo è stato Mattarella, ma contemporaneamente è anche un ottimo premier. Il gioco è talmente complicato che stare oggi a perderci la testa mi sembra prematuro. A metà febbraio sapremo come andranno le cose, da qui ad allora passano ere geologiche. Quindi è prematuro parlarne, e mi sembra anche di mancare di rispetto a Mattarella. E' offensivo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'L'Aria che tira' su La7. A proposito di un lista di 8 possibili candidati, poi, aggiunge: "Sono meno di quelli che si sentono in pista davvero". "Con il presidente Napolitano ci scherzammo quando stava per dimettersi. Qualche giorno prima, sarà stato gennaio del 2015, facemmo l'elenco di quelli che si sentivano candidabili al Quirinale: erano 17", conclude Renzi.