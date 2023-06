Tributo di Nordio a Silvio: stop abuso d'ufficio e intercettazioni limitate

Riforma della Giustizia, il tributo a Silvio in Cdm: l'accelerata decisa

Il ministro Nordio ha deciso di accelerare sulla riforma della giustizia e già giovedì presenterà in Consiglio dei ministri un unico disegno di legge composto da otto articoli. Si tratterà di un tributo a Silvio Berlusconi, che su questa modifica insisteva da tempo. Nordio ha convinto il governo dell'urgenza di questa misura. saranno compresi - si legge sul Messaggero - interventi su intercettazioni, custodia cautelare, informazione di garanzia, reati contro la pubblica amministrazione, a partire dall'abuso d'ufficio e dal traffico di influenze illecite. Nordio ha ricordato Berlusconi anche per il suo ruolo da protagonista nel dibattito sulla giustizia che voleva "orientare in senso garantista e liberale".