Migranti, Vannacci Lega: "Trump mantiene le promesse elettorali. Avanti così!"

"Trump non fa altro che attuare un approccio al quale l'Europa e l'Italia non erano più abituate:mantiene le promesse elettorali. E mi auguro lo faccia anche sulle altre tematiche da lui affrontate in campagna elettorale". Con queste parole l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sei il presidente Usa Donald Trump stia esagerando o se sia un modello per Europa e Italia da seguire per combattere l'immigrazione clandestina, commentando le immagini di immigrati irregolari in catene che vengono fatti salire sugli aerei per essere espulsi dagli Stati Uniti d'America.



"Per anni una sinistra incurante degli interessi dell'Occidente, dell'Europa e della nostra Italia ci ha ubriacato cercando di convincerci che l'immigrazione fosse una risorsa e un fenomeno ineluttabile. Sulla risorsa non ho bisogno di insistere, gli italiani se ne sono già accorti da soli delle balle raccontate, sul fenomeno ineluttabile abbiamo Paesi democratici come Australia e Giappone che ci avevano dimostrato la falsità di questa asserzione e ora la democrazia più vecchia del mondo conferma l'infondatezza di questo dogma ideologico. Il costrutto dogmatico-ideologico sul quale la sinistra aveva basato le proprie fondamenta si sta sgretolando. Avanti così!", conclude Vannacci.



