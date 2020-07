Turchia: Fidanza (FdI), su Santa Sofia oscurantismo islamista

“Ennesima grave provocazione della Turchia di Erdogan. La decisione del Consiglio di Stato di autorizzare la riconversione di Santa Sofia a moschea è un ulteriore deriva dell’oscurantismo islamista della Turchia, in barba alle convenzioni internazionali e al dialogo tra civiltà che Santa Sofia ha sempre rappresentato. Il tutto avviene nonostante il condivisibile appello della Commissione Europea a non procedere in tal senso. Ci chiediamo cosa debba ancora accadere prima che l’Ue ritiri una volta per tutte lo status di candidato alla pre-adesione per la Turchia e i relativi lauti finanziamenti”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e responsabile Esteri del partito, Carlo Fidanza.