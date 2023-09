Ucraina: Destra stufa di Zelensky, ma Meloni "vuole" ancora la guerra

Ucraina, la destra è stufa di Zelensky e gli italiani pure. Solo Salvini può restituire fiducia all'elettorato

Ci stiamo avviando verso il secondo anno di guerra in Ucraina e la situazione non accenna a migliorare. La situazione, anzi, si complica sempre di più e il malumore tra gli alleati aumenta. C’è la sensazione che il torto e la ragione non siano più così nettamente suddivisi e che Zelensky stia lavorando solo per sé stesso. Ricordiamo che quello che gli ucraini chiamano “Euromaidan” i russi chiamano “colpo di Stato” e la situazione non è così chiara come si vorrebbe far intendere.

Zelensky, poco prima della guerra stava per andare a processo per corruzione e non è che la situazione pare essere molto migliorata visto la recentissima destituzione del ministro della Difesa Reznikov proprio per lo stesso motivo.

Tra gli alleati si sta facendo sempre più strada l’ipotesi che la guerra sia sostanzialmente una “faccenda interna russa”, ipotesi accentuata del resto dal fatto che lo stesso Zelensky in famiglia parla il russo, come moltissimi ucraini.