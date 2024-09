Ucraina, la Lega stronca il piano Zelensky: "Allarga la guerra e allontana la pace"

"L’Italia e l’Europa siano le protagoniste per aprire una nuova fase di stabilizzazione e di pace"



"Delusione per il piano Zelensky che sembra più un piano per allargare la guerra che quello per raggiungere una pace". Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, intervistato da Affaritaliani.it, critica aspramente il cosiddetto 'piano della vittoria' in cinque punti presentato dal presidente ucraino Zelensky all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York.



"La cautela di molti attori internazionali occidentali, inclusi gli Stati Uniti, evidenziano come non si stia andando nella giusta direzione. La guerra è a uno stallo e i margini di conquiste territoriali con le armi sono ai minimi. È il momento di far tacere i cannoni e di usare la diplomazia per far sedere i belligeranti allo stesso tavolo. L’Italia e l’Europa siano le protagoniste per aprire una nuova fase di stabilizzazione e di pace di un territorio che ha troppo sofferto in questi anni", conclude Romeo.