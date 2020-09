Un candidato del Pd: "Salvini appeso"

Un candidato del Pd sostiene pubblicamente: «Salvini appeso».Evidentemente non erano sufficienti un’aggressione fisica a Matteo Salvini, le minacce ai ristoratori toscani che osano ospitare i leghisti, il sindaco di Pontassieve che definisce il leader del centrodestra “persona sgradita” in città, gli assalti alle sedi, i lanci di ortaggi e sedie contro le forze dell’ordine e i simpatizzanti salviniani. Nelle ultime ore il candidato del Pd a Venaria Reale (Torino) Fabio Tumminello ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il messaggio «Salvini appeso». Il leader leghista sarà a Venaria Reale mercoledì alle 17.

Commento di Matteo Salvini: “Parlerò di scuola, di giovani e di lavoro, non di minacce. Noi portiamo nelle piazze d’Italia idee e proposte sulla scuola, sul lavoro, sui giovani, sulla sanità, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sul sostegno a famiglie, imprenditori, artigiani e agricoltori. Possono piacere o non piacere, ma sono idee, proposte, soluzioni. Altri preferiscono gli insulti, i lanci di sedie, bottiglie o pomodori, le minacce o lo strappo di camicie e Rosari. Alla rabbia e alla paura rispondiamo col sorriso e col lavoro. Avanti, con gioia, per il bene di tutti gli Italiani”.