Covid, la maggioranza degli italiani vuole l'obbligo vaccinale per tutti

Covid/ Solo il 25.8% del campione pensa che, a causa della diffusione della variante Omicron, a gennaio non ci sarà un nuovo lockdown

La netta maggioranza degli italiani (il 65,7%) è favorevole all'obbligo vaccinale per tutti contro il Covid-19. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Contrario solo il 34,3%.



Italiani pessimisti sull'andamento della pandemia. Solo il 25.8% del campione pensa che, a causa della diffusione della variante Omicron, a gennaio non ci sarà un nuovo lockdown. Il 26,4% degli intervistati prevede un lockdown in tutto il Paese mentre il 47,8% soltanto in alcune zone.



Il 56,8% del campione non pensa che riusciremo a contrastare definitivamente la pandemia nel corso del 2022. Risponde sì, invece, il 43,2%.



Giudizio positivo infine sull'operato del governo Draghi nel contrasto al Covid per il 67,9%. Giudizio negativo dal 32,1% degli italiani.