Vaccini: Sasso, Lacarra faccia nomi in Procura

"Subito chiarezza sui vaccini in Puglia. Mi auguro che il collega Lacarra passi ora dalle parole ai fatti andando, come ha lui stesso annunciato, in Procura a fare nomi e cognomi. Se fossero confermate le presunte irregolarità nella campagna vaccinale anti Covid nella regione governata da Emiliano, secondo le quali alcune persone sarebbe state vaccinate nonostante non rientrassero nelle categorie a rischio, ci troveremmo di fronte ad uno scenario inquietante: un'ulteriore, lampante dimostrazione del fallimento del piano vaccinale attuato dal Pd. Concedere corsie preferenziali nella somministrazione dei vaccini agli amici degli amici, mentre i nostri figli sono costretti a rinunciare ad andare a scuola anche per i ritardi nelle vaccinazioni per gli insegnanti, sarebbe gravissimo".Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso.