Prosciutto San Daniele Dop: Nicola Martelli nominato nuovo Presidente

Prosciutto San Daniele Dop: annunciata la nomina di Nicola Martelli come nuovo Presidente

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha un nuovo presidente alla guida: Nicola Martelli. Martelli prende il testimone da Giuseppe Villani, che ha ricoperto la carica di presidente dal 2015. Questa nomina segna un importante passo avanti per il Consorzio, che vede in Martelli non solo un esperto nel settore, ma anche un imprenditore di successo. Nicola Martelli non è nuovo al mondo del prosciutto. Oltre alla sua nuova posizione come presidente del Consorzio, è anche l'amministratore delegato dell'azienda Martelli il 27, fondata nel lontano 1959. L'azienda, specializzata nella vendita di prosciutti cotti, stagionati, affettati e carni confezionate, porta con sé una lunga tradizione e un'impronta di qualità nel settore.

Martelli ha già espresso la sua visione per il futuro del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. "Ci aspettano molti impegni, ma sono sicuro che ponendo al centro la qualità del San Daniele Dop e il cliente riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati", ha commentato il neo presidente. La qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente saranno i principi cardine su cui basare le azioni del Consorzio nei prossimi anni.

Le cifre relative al 2023 testimoniano la solidità del settore e la crescita costante del Prosciutto di San Daniele Dop. Con un giro d'affari di 360 milioni di euro, in linea con l'anno precedente, e una produzione totale di oltre 2,5 milioni di cosce avviate alla lavorazione, il Prosciutto di San Daniele si conferma come un'eccellenza del Made in Italy. Particolarmente significativa è la quota export, che rappresenta il 19% delle vendite totali. Circa 3 milioni di chilogrammi di prosciutto sono stati destinati ai mercati esteri, con il 55% diretti all'Unione Europea e il restante 45% esportato in Paesi terzi.

Tra i Paesi con la quota più rilevante per l'esportazione del Prosciutto di San Daniele Dop, spiccano Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio. Tuttavia, nel 2023, sono emersi alcuni trend interessanti: un aumento delle performance in mercati come Stati Uniti (+11%), Australia (+7%), Regno Unito (+30%) e Repubblica Ceca (+18%). Nicola Martelli si appresta quindi a guidare il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in un periodo di crescita e sfide, con l'obiettivo di mantenere e rafforzare la posizione di leadership del prodotto sul mercato internazionale, sempre puntando sulla qualità e sull'attenzione alle esigenze dei consumatori.