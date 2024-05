Sicily by Car si aggiudica la gara per l'aeroporto internazionale di Ibiza

Sicily by Car ottiene l'aggiudicazione della gara per la costruzione dell'aeroporto internazionale di Ibiza

Sicily by Car (SBC:IM), una delle aziende leader nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha conquistato una vittoria significativa nel suo percorso di espansione internazionale. La società, quotata su Euronext Growth Milan, ha recentemente annunciato di essersi aggiudicata un importante bando di gara indetto da AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea S.A.), l'ente che gestisce gli aeroporti spagnoli. Tale aggiudicazione permetterà al Gruppo di espandere la propria presenza in Europa mediante l’ingresso greenfield nel mercato spagnolo. A tal riguardo si precisa che è prevista la costituzione di una società di diritto spagnolo la cui operatività, secondo le modalità espresse dal bando, prenderà avvio a partire da gennaio 2025. Sicily by Car provvederà a comunicare l’avvio effettivo dell’attività commerciale in Spagna presso l’aeroporto internazionale di Ibiza.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car, ha dichiarato: “Continuiamo con determinazione e costanza la nostra attività di sviluppo in Europa, con particolare attenzione a tutti quei luoghi che esprimono un’economia a matrice altamente turistica. L’aggiudicazione della gara relativa all’aeroporto di Ibiza segna un passo strategico nel processo di internazionalizzazione di Sicily by Car rappresentando il nostro primo ingresso in Spagna, uno dei Paesi target dalla nostra attività di espansione: ciò che abbiamo annunciato al nostro ingresso in Borsa è quindi in fase di stabile e sistematica realizzazione”.