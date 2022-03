Guerra in Ucraina, Verona in prima fila per l'accoglienza

IL COMUNE COORDINA LA RETE DI AIUTI. SINDACO: “TANTA SOLIDARIETA’ VA GESTITA AL MEGLIO”



Verona in prima linea, anche per gli amici a quattro zampe. Dopo aver attivato la raccolta di beni di prima necessità, da inviare al confine, e aver garantito l’accoglienza e ospitalità per i profughi in fuga dall’Ucraina, la città spalanca le porte del Rifugio di via Barsanti agli animali provenienti dalle zone di guerra. "A Verona la macchina della solidarietà prosegue senza sosta, rispondendo a differenti sensibilità ed esigenze – ha detto il sindaco Federico Sboarina (Fdi) -. All’appello per aiutare le persone e le famiglie ucraine che scappano dalla guerra, al quale hanno risposto tantissimi veronesi, oggi uniamo quello per i nostri amici animali. Ogni cittadino può dare il proprio contributo, a seconda delle possibilità e disponibilità”.

SOSTEGNO ALL’UCRAINA. IL COMUNE COORDINA LA RETE DI AIUTI. SINDACO: “TANTA SOLIDARIETA’ VA GESTITA AL MEGLIO” Il Quadrante Europa, il secondo interporto più grande d'Europa - gestisce oltre 28 milioni milioni di tonnellate di merci all'anno, è l'hub principale italiano per gli aiuti alla popolazione Ucraina.

UCRAINA: 4 BIMBI ONCOLOGICI E LE LORO MADRI IN ARRIVO ALL'AOUI DI VERONA Arriveranno tra stasera e domani all'Azienda Ospedaliera di Verona, 4 bambini ucraini malati di tumore, provenienti dalla citta' di Kharkiv. Infine sono centinaia i posti già a disposizione per accoglienza nelle varie strutture della città.