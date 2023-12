Veto di Orban sul bilancio Ue: la discussione slitta a gennaio

Il veto di Orban blocca gli aiuti all'Ucraina e la revisione del bilancio

Dopo il via libera ai negoziati di adesione per l'Ucraina e la Moldova da parte del Consiglio Ue, il presidente ungherese, Viktor Orban, ha posto il veto sul bilancio Ue e su nuovi fondi all'Ucraina. I leader - a quanto si apprende - torneranno a riunirsi sui due dossier in un Consiglio europeo straordinario che si terrà probabilmente a gennaio. "Veto ai fondi aggiuntivi per l'Ucraina, veto alla revisione del bilancio pluriennale europeo, torneremo sulla questione l'anno prossimo dopo gli opportuni preparativi", ha scritto su X il primo ministro.

La decisione di Orbán era in gran parte attesa, dato che l'Ungheria era da tempo l'unico paese europeo contrario alla nuova tranche di aiuti. I leader europei stanno lavorando su una proposta che prevede un pacchetto di finanziamenti per l'Ucraina pari a 50 miliardi di euro. Il primo ministro ungherese ha specificato che questi fondi devono essere destinati attraverso un altro strumento, e non direttamente dal bilancio europeo.