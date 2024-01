Viaggio istituzionale nell'Università Lombarda

Incontro istituzionale alla LIUC Università Cattaneo di Castellanza con Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia,Alessandro Fermi, Assessore Regionale con delega a Università,Ricerca e Innovazione e Prof. Federico Visconti, Rettore LIUC- Università Cattaneo con studenti e docenti.L'Assessore Regionale con delega a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi farà visita atutti gli Atenei lombardi, 8 statali (Politecnico, Milano Statale, Milano Bicocca, Bergamo, Brescia, Pavia, Insubria e luss Pavia) e 7 nonstatali (Bocconi, Cattolica, lulm, San Raffaele, Humanitas, eCampus e LIUC), per toccarne con mano le eccellenze e capirneeventualmente le esigenze."Un viaggio tra le eccellenze. Università e Regione Lombardia si incontrano": questo il titolo scelto per rappresentare al meglio unmomento di confronto e crescita reciproca che permetta di proseguire un dialogo già avviato dall'Assessore sin dai primi giorni delsuo mandato. Ogni tappa prevede la visita dell'Assessore a due o tre eccellenze dell'Ateneo (laboratori, piattaforme particolari,progetti, finanziati da Regione Lombardia ma non solo), mentre la seconda parte della giornata è dedicata all'incontro con docenti,ricercatori e studenti delle università. Perché per lasciare una Lombardia migliore per i giovani, bisogna costruirla con loro.Alla LIUC si svolgerà la prima tappa, con interventi relativi alla didattica, alla ricerca e alla Terza Missione e la visita all'i FAB,laboratorio esperienziale dedicato a lean production e a lndustry 4.0.



Servizio realizzato da Nick Zonna