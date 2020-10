"Tribunale UE di Lussemburgo respinge il ricorso contro il taglio vitalizi degli ex europarlamentari. Ci provano in tutti i modi a ristabilire il privilegio, ma la validita' del nostro atto viene ribadita. Tagliare certi costi, soprattutto in periodi come questo, e' un imperativo". Cosi' su Twitter il deputato questore M5s Francesco D'Uva.