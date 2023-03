Viterbo, scritta antisemita contro Schlein: "La tua faccia un macabro destino"

Viterbo, scritta antisemita contro Elly Schlein: "La tua faccia è un macabro destino"

Una scritta contro la neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo accompagnata da una svastica: 'Schlein la tua faccia è già un macabro destino', si legge. “È apparsa su un muro in via delle Fortezze - affermano la segretaria provinciale Pd Manuela Benedetti, il segretario Gd Francesco Boscheri, la segreteria di circolo Patrizia Prosperi e il presidente dell’assemblea provinciale Pd Alessandro Mazzoli - è un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a prescindere da chi sia la destinataria o il destinatario. Chiediamo all’Amministrazione comunale di Viterbo di attivarsi per cancellare immediatamente questa scritta oscena e indegna per la città - proseguono - la nostra comunità respinge con forza queste intimidazioni e queste minacce che non possono certo essere equivocate.

"Sono minacce squadriste con un evidente richiamo al nazismo. Noi non abbiamo mai sottovalutato e non sottovalutiamo queste manifestazioni di odio e intolleranza e sarebbe bene che nessun altro le sottovalutasse perché non sono ragazzate. Purtroppo è una triste e pericolosa realtà che va combattuta per difendere la democrazia e la convivenza civile. Soltanto pochi giorni fa, a Firenze, si è tenuta una grande manifestazione popolare cui hanno partecipato oltre 40.000 persone in risposta ad un pestaggio squadrista avvenuto davanti ad una scuola. Elly Schlein era lì e noi siamo orgogliosi che fosse lì. Dalla parte di chi non si gira dall’altra parte”, concludono.

La Digos di Viterbo indaga sull'accaduto. Gli investigatori potrebbero inviare una informativa alla Procura diretta da Paolo Auriemma per l’apertura di un fascicolo.