Vittorio Rizzi, ecco chi è il nuovo Capo del Dis

Chi è Vittorio Rizzi, il nuovo capo del Dis

Il Prefetto Vittorio Rizzi è stato nominato dal Governo Meloni nuovo Direttore del Dis, al posto della dimissionaria Elisabetta Belloni.

Vittorio Rizzi, bolognese di origine, è sempre stato un servitore del Paese. È infatti entrato in Polizia nel lontano 1986, precisamente alla Questura di Roma, con incarichi legati all'attività della centrale Operativa. Un uomo d'azione, quindi. Non a caso la sua carriera è poi proseguita con la guida della Squadra Mobile in diverse e prestigiose Questure, come Venezia e soprattutto a Milano.

A lui si deve ad esempio a Roma la nascita del team legato ai "cold Case", mentre a Roma è stato messo alla guida della squadra che ha dato con successo la caccia agli assassini di Marco Biagi.

Successi che gli hanno consentita una rapida crescita facendolo arrivare persino a Palazzo Chigi come Capo della Sicurezza delle sedi istituzionali del Governo.

Nel 2016 la nomina a Prefetto ed i primi contatti con le attività investigative e di Polizia Internazionali. Rizzi infatti diventa direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato e comincia a stringere rapporti con Europol ed Interpol.

Diventa poi nel 2023 Vice Capo della Polizia su decisione del Ministro dell'Interno, Piantedosi, ed infine vice direttore dell'Aise.

Ora l'ultimo gradino con la guida del Dis