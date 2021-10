Zan: "Pagina nera per democrazia, Parlamento lontano dal Paese reale". VIDEO

Ddl Zan, ok alla tagliola

"E' una pagina nera per la democrazia e i diritti, il Senato ha deciso di essere lontano dal paese reale che chiede una legge contro i crimini d'odio. Una battuta d'arresto che non ci consente di essere nel novero dei paesi civili e avanzati".

Così Alessandro Zan, deputato del Pd, commenta a caldo l'esito dle voto sulla tgliola al Senato sulla legge che porta il suo nome. "La destra ha chiesto il voto segreto sulla tagliola e non ha accettato la nostra mediazione - ricorda Zan - dunque siamo stati costretti a votare in Aula questa pregiudiziale che mostra come la destra sia vicina a Orban e alla Polonia.

Alla Camera c'è stata una maggioranza larga e compatta anche con il voto segreto, una forza politica si è sfilata e ha flirtato con la destra sovranista solo per un gioco legato alla partita del Quirinale. Una battuta d'arresto che comunque non ci ferma è solo momnentanea".