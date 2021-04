25 Aprile Liberazione, video-messaggio a genitori e bambini di Loredana Capone

Care mamme e cari papà,

a voi chiedo di portare ai vostri bimbi questo messaggio da parte mia. Domani sarà un giorno importante per tutti noi ma io sento l’esigenza di scrivere due righe a loro, perché possano comprendere quanto la Resistenza, di cui tanto sentiranno parlare, non è poi così diversa da quella cui sono stati chiamati loro in questi duri mesi di pandemia.

Per questo mi affido a voi affinché le mie parole possano raggiungerli e perché sappiano che qui, in questo Palazzo di vetro che magari a loro sembra così strano e di cui non conoscono bene la funzione, c’è la loro Presidente che li porta nel cuore ogni giorno e che tutto ciò che fa lo fa soprattutto per loro, perché il futuro sia all’altezza dei sogni che gelosamente custodiscono.

- - -

Bambine e bambini miei,

come state? Mi presento, mi chiamo Loredana e sono la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia. Un palazzo di vetro bellissimo in cui succedono tante cose. Ma quella più importante riguarda ciascuno di voi perché qui dentro si decide anche del vostro futuro.

Ma di questo vi racconterò un altro giorno. Oggi voglio parlare con voi di che cosa succederà domani, 25 aprile? E perché si chiama Anniversario della Liberazione?

Perché il 25 aprile di tantissimi anni fa, in tutte le città italiane, donne e uomini un po' più grandi di voi scesero in piazza per liberare l’Italia dalla dittatura (la dittatura è quando un uomo pensa di poter comandare da solo su tutto e su tutti).

Queste donne e questi uomini si chiamavano Partigiani della Resistenza. Vi starete chiedendo: ma cos’è? Guardate, la Resistenza è un concetto semplice che anche voi in qualche modo state sperimentando. Cosa dice sempre la maestra quando non conoscete una parola? Vi dice di leggere sul dizionario, vero? Il nostro dizionario dice che “resistere” è la capacità di sopportare condizioni avverse o contrarie e dice anche che è la capacità di sostenere la fatica e di reagire.

Allora bambini siete d’accordo con me se dico che resistenza è anche quella che stiamo facendo contro questo brutto virus con la corona in testa? Non siete liberi di incontrare gli amici, di giocare nel parco, di abbracciare i vostri nonni. Dovete restare a casa anche quando fuori c’è il sole e fa caldo. E mamma e papà lì a ripetervi che dovete resistere, che è importante per voi e per tutti gli altri.

Ecco bambini, come voi anche altri in passato hanno dovuto resistere. Uomini e donne si sono opposti con tutte le loro forze agli orrori della dittatura, della violenza e della guerra.

Anche noi oggi siamo in guerra ma il nostro nemico è invisibile, fortissimo, può andare ovunque e fare malissimo, a chi è anziano o ha una brutta malattia. Per fortuna i medici e gli scienziati hanno inventato in pochissimo tempo un vaccino in grado di tenergli testa e di impedire che si diffonda ancora.

Ma adesso dobbiamo avere ancora un po' di pazienza e poi potremo tornare a giocare, come prima, più di prima. Intanto domani fate una cosa per me, fate un bel disegno per festeggiare tutti insieme la liberazione dell’Italia e dentro metteteci anche le persone a cui volete bene e che oggi resistono insieme a voi.

Disegnate le cose che vi piacciono di più, quelle che secondo voi sono importanti per tutti. E ogni volta che provate un po’ di sconforto pensate che stiamo resistendo per riavere tutto quello che ci manca, per rivivere la libertà. Ecco i partigiani ci hanno insegnato proprio questo: nei momenti più difficili dobbiamo impegnarci per mantenere vivi i nostri sogni.

Buon 25 aprile ! E ringraziate mamma e papà da parte mia.

La vostra Presidente

------------------------

Pubblicato sul tema: Le storie della Liberazione e il video di Loredana Capone ai bambini