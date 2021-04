Le storie della Liberazione e il video di Loredana Capone ai bambini

In occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Consiglio Regionale della Puglia si riempie delle storie delle protagoniste e dei protagonisti della liberazione del proprio Paese dalle varie forme di oppressione.

Il progetto, che prende il nome di #èquestoilfiore, si compone di venticinque illustrazioni ed è il frutto del protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale della Puglia e l’associazione Treno della Memoria, che si propone di attivare, sull’intero territorio regionale, progetti volti a sensibilizzare i più giovani, e non solo, ai temi della democrazia, della tutela dei diritti umani e della cittadinanza attiva. È realizzato in collaborazione con l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, e l’associazione Tdf Mediterranea.

“#èquestoilfiore - ha commentato la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone - ha il grande merito di prendere una tra le date fondamentali della nostra Storia, il 25 aprile, Giorno della Liberazione, con il suo portato di valori sanciti nella nostra Carta Costituzionale, e darle un rinnovato slancio nelle storie delle donne e degli uomini provenienti da ogni parte del mondo, che hanno deciso di impegnarsi nella lotta contro le oppressioni e alla ricerca di giustizia e libertà".

"Da Tina Anselmi, giovane staffetta partigiana diventata poi parlamentare e che, da Ministra della Sanità, ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, a Renata Fonte, assessora di Nardò che ha combattuto a difesa del nostro ambiente, a Aung San Suu Kyi e la sua battaglia per le libertà in Birmania, a Anna Politkovskaja, giornalista che ha pagato a caro prezzo la sua battaglia per la verità. Un progetto, insomma, che punta a farci scoprire un mondo, solitamente raccontato per i suoi lati grigi che, invece, è colorato, fresco, profumato. Proprio come i petali dei fiori dedicati a ognuna delle storie”.

“#èquestoilfiore racconta i valori della libertà, della giustizia e della democrazia - ha aggiunto Loredana Capone - attraverso la rappresentazione di venticinque donne e uomini, provenienti da vari contesti territoriali, culturali e storici, accomunate dalla lotta per l’affermazione della libertà".

La scelta e la selezione delle storie sono state ispirate dalla raccolta, di Louis Sepulveda, "Le Storie di Atacama", pubblicata nel 2000. Attraverso l’azione coordinata del mondo delle associazioni e delle Istituzioni potranno, invece, offrire il proprio monito: all’agire quotidiano non è richiesto l’atto eroico ma la coerente attenzione al tema dei diritti di tutte e di tutti, e la ferma opposizione a qualsiasi forma di violenza e oppressione.

Ad ogni storia è stato associato un fiore, simbolo di bellezza e di resistenza anche nelle condizioni ambientali più avverse. Per raccontarle venticinque illustrazioni corredate e da un audio da ascoltare attraverso il canale podcast, sfruttando un ventaglio plurale di strumenti per stimolare i sensi e attirare l’attenzione. Le venticinque storie non hanno la volontà di essere esaustive: a chiunque, infatti, è chiesto di contribuire per rendere questo progetto un percorso dinamico, che si arricchirà dei suggerimenti di ciascuna/o. Il progetto sarà successivamente ospitato dalle diverse sedi del polo biblio-museale pugliese e dagli istituti scolastici che ne faranno richiesta.

Il progetto illustrativo, coordinato da Paola Rollo, porta la firma di tante e tanti giovani pugliesi: Raffaele Acquaviva, Pietro Barone, Pierpaolo Gaballo, Dada Goffredo, Federica Ferri, Betti Greco, Carla Indipendente, Valentina Lorizzo, Mastereaster, Stefano Palma, Marco Rollo, Paola Rollo, Suundial, Alessia ZagariaI testi sono di: Christel Antonazzo, Natalie Antonazzo, Fabiana Giordano, Paolo Paticchio e Ademaura Suriano. Il coordinamento è della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia.

(gelormini@gmail.com)

