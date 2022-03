Assoenologi premia Dario Stefàno come "Personaggio dell'anno"

Il senatore Dario Stefàno è stato premiato come “Personaggio dell’anno” da Assoenologi, nell’ambito del 75° Congresso nazionale dell’associazione che riunisce gli enologi italiani.

La consegna della targa da parte del presidente Riccardo Cotarella è avvenuta a Verona, dove si sta svolgendo il congresso dell'organizzazione.

“Per l’impegno, la serietà, la competenza e la passione dimostrate a vantaggio della promozione dei territori italiani, della cultura del vino e della valorizzazione dell’enoturismo e per la vicinanza ad Assoenologi nella tutela dei titoli professionali di enotecnico ed enologo”, queste le motivazioni del riconoscimento al senatore Stefàno, padre delle leggi su enoturismo ed olioturismo ed estensore del ddl per l’insegnamento della storia del vino nelle scuole primarie e secondarie, nonché del testo che intende normare le figure di enotecnico ed enologo, particolarmente commosso ed emozionato.

“Sono molto toccato da questo titolo - ha commentato Stefàno - che mi onora, ma al tempo stesso mi chiama alla responsabilità di proseguire per portare a compimento il provvedimento che riguarda proprio gli enotecnici e gli enologi. Un testo normativo che punta a restituire dignità e legittimazione ad una professione che rappresenta il valore chiave con cui il mondo del vino negli ultimi 50 anni ha fatto un salto di qualità straordinario. Dobbiamo infatti riconoscere il merito ai produttori in primis ma anche agli enologi, se oggi il valore dell’Italia del vino è riconosciuto in tutto il mondo”.

Molti gli apprezzamenti e le felicitazioni, per questo riconoscimento, a Dario Stefàno da tutto il mondo del vino, non solo pugliese.

