Bif&st 2023 esordio con Papaleo e Salvatores e 'Il ritorno di Casanova'

Al via la XIV edizione del Bif&st realizzata da Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, con fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, un sostegno in linea con il ruolo che la Puglia ricopre a livello nazionale e internazionale promuovendo il dialogo tra turismo e cinema.

Un’edizione che si apre a pochi giorni dalla scomparsa del regista Citto Maselli Premio Federico Fellini 8½ per l'eccellenza artistica al Bif&st 2010, omaggiato dal Festival con un’intervista inedita che sarà proiettata venerdì 31 marzo (ore 16:00) al Teatro Kursaal.

Sarà Il ritorno di Casanova ad inaugurare al Teatro Petruzzelli (ore 21:00), il 25 marzo, il Bif&st 2023 in programma a Bari dal 24 marzo (pre-apertura al Teatro Kursaal) al 1° aprile. Presenti in sala il regista Gabriele Salvatores e gli attori Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Bianca Panconi. Prima della proiezione in anteprima assoluta del film, il Premio Oscar Salvatores riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, mentre in precedenza, sempre al Teatro Petruzzelli, è stato protagonista in mattinata della Masterclass, moderata da Enrico Magrelli, al termine della proiezione di uno dei suoi film più apprezzati, Nirvana (ore 9.30).

Liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, e scritto da Umberto Contarello, Sara Mosetti e Gabriele Salvatores, 'Il ritorno di Casanova' narra la storia di un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare. Fanno parte del cast anche Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi. Il film è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Ba.Be Productions ed Edi Effetti Digitali Italiani, in collaborazione con 3Marys Entertainment, in associazione con BPER ai sensi delle norme del Tax Credit, con il contributo della Regione Veneto e della Veneto Film Commission.

Nella stessa giornata al Teatro Petruzzelli (ore 18:00) in programma l’evento speciale Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste (Viaggio nel deserto) di Margarethe von Trotta presentato all’ultimo Festival di Berlino, presenti in sala la regista e la produttrice Bettina Brokemper introdotte da Enrico Magrelli.

Mentre la proiezione riservata alla stampa del film in concorso 'Scordato' di Rocco Papaleo è stata fissata alle h. 9:00 di sabato 25 marzo presso il Teatro Kursaal, con conferenza stampa alle h. 13:00 al Teatro Margherita.

Scordato il nuovo film scritto e diretto da Rocco Papaleo e da lui interpretato insieme alla cantautrice Giorgia e a Simone Corbisiero, inaugura la sezione competitiva “ItaliaFilmFest” della quattordicesima edizione del Bif&st.

Prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, “Scordato” sarà proiettato al festival in anteprima assoluta e uscirà nei cinema il 13 aprile distribuito da Vision Distribution.

Protagonista del film è Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena; la sua vita cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.

“Non spetta a me dirlo ma credo che ‘Scordato’ sia il mio miglior film ed una nuova occasione di riconnettermi con la mia terra - ha commentato Rocco Papaleo - ed è per questo che sono felice di confrontarmi con il pubblico del Bif&st, con la speranza che venga apprezzata questa storia meridionale e poetica. Quindi sono veramente grato a Felice Laudadio e alla commissione che lo ha selezionato dandomi questa opportunità”.

Girato in Basilicata tra Lauria e Maratea, dopo una breve sosta a Salerno, “Scordato” segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro la macchina da presa dopo “Basilicata Coast to Coast”, “Una piccola impresa meridionale” e “Onda su Onda”. Il film è sceneggiato da Rocco Papaleo insieme a Valter Lupo e ne sono interpreti anche Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.

Il programma della giornata al Teatro Piccinni, invece, si è aperto con la proiezione di "La natura si ribella" (ore 9:30) per la sezione Cinema&Scienza, e gli interventi di Ferdinando Boero biologo ed ecologo alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, Luca Bandirali critico cinematografico e ricercatore in Discipline dello Spettacolo all’Università del Salento, Anna Grazia Maraschio Assessora all’Ambiente della Regione Puglia, a moderare Vito Bruno direttore ARPA Puglia. Per ItaliaFilmFest, oltre la proiezione di Scordato (ore 18:00) presenti in sala il regista Rocco Papaleo e l’interprete Giorgia, e l'introduzione di David Grieco, in serata (ore 21:30) la proiezione del film "Le amiche" di Michelangelo Antonioni.

La programmazione della giornata di apertura al Teatro Kursaal Santa Lucia prevede per la sezione Best of the Year "Ti mangio il cuore" (ore 18:30) di Pippo Mezzapesa alla presenza del regista e L’ombra di Caravaggio' di Michele Placido (ore 21:30) introdotta da Marco Spagnoli.

Il Teatro Margherita, sede durante tutto il Festival degli incontri sui film in programma, ospiterà nella prima giornata la presentazione del film Scordato (ore 13:00) con il regista Rocco Papaleo e l’interprete Giorgia, modera l’incontro David Grieco.

Per la sezione Cinema&Libri in programma la presentazione "Il cinema, l’immortale"di Daniele Vicari (18:30), a condurre l’incontro, a cui è presente l’autore, Angela Bianca Saponari.

Sabato 25 marzo partono anche i laboratori del Bif&st, quello di sceneggiatura a cura di Franco Bernini al Teatro Margherita e quello di recitazione a cura di Milena Mancini al Teatro Van Westerhout di Mola Di Bari.

Il Bif&st è un progetto posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica realizzato da Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Venerdì 24 marzo la pre-inaugurazione del Bif&st 2023, al Teatro Kursaal Santalucia ha ospitato un evento speciale in collaborazione con Amnesty International: la proiezione di "Rumore - Human Vibes" di Simona Cocozza prodotto da Samantha Cito (presente in sala). A seguire, David Grieco ha introdotto l’incontro con la regista, Riccardo Noury (portavoce e direttore della comunicazione di Amnesty International) e Roy Paci.

L’opera scritta e diretta da Simona Cocozza e prodotto da Amnesty International Italia, Flicktales, Giallomare Film si propone di affrontare la relazione tra musica e diritti umani, in particolare attraverso le canzoni italiane di artisti e cantautori quali Ivano Fossati, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Paola Turci, Daniele Silvestri, Modena City Ramblers, Nada, Negramaro, Roy Paci, Simone Cristicchi, Mannarino, Brunori Sas, Frankie Hi-Nrg mc. A tutti loro, negli ultimi 20 anni, è stato attribuito il Premio Amnesty, il riconoscimento che “Voci per la Libertà”e Amnesty International Italia conferiscono ad un protagonista della musica italiana, che abbia cantato un tema legato ai diritti umani.

